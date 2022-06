Happy hour, l'invitée : Jelena Kuhn, Bioviva

BIOVIVA - CRÉATEUR DE JEUX QUI FONT DU BIEN

Depuis 1996, Bioviva conçoit, produit et commercialise des jeux éducatifs innovants et amusants sur la Nature et l’épanouissement de l’enfant, exclusivement fabriqués en France selon une démarche respectueuse des hommes et de l’environnement.

L'entreprise est basé à Montpellier, et s'attache à concevoir et faire fabriquer ses jeux en France, dans la Drôme et surtout à base de matériaux biosourcés tels que le carton ou le bois, en utilisant des encres-végétales et en optimisant les filière de livraison pour réduire son empreinte écologique.

Pour autant ce sont des jeux drôles et intelligents. Des jeux qui permettent de prendre conscience des richesses naturelles, animales, géologique de notre planète pour nous faire prendre conscience de l'intérêt de la protéger.

Jelena Kuhn, en charge de la communication de Bioviva, nous en dit plus, et nous présente quelques nouveautés au catalogue 2022.

Cet été sur France Bleu nous vous offrons une des nouveauté 2022, planète, ciel et espace.

Jeu Bioviva planètes, ciel et espace - Bioviva

Vous trouvez les jeux Bioviva, chez de nombreux ludicaires, mais aussi sur le site internet Bioviva.com