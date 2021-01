Haussmann préfet du Var - Les flamants roses du Pont de Gau - Les oursins

Ce dimanche de 10h à 11h sur France Bleu Provence : histoire et nature au programme ! Les 14 mois du Préfet Haussmann dans le Var en 1849-1850, mais aussi la découverte des flamants roses au Parc Ornithologique de Pont de Gau en Camargue, et la vie des oursins en cette saison d'oursinades.

Le baron Haussmann, préfet du Var

Au lendemain de l'élection du président de la République Louis-Napoléon Bonaparte, futur Empereur Napoléon III, Georges Eugène Haussmann devient préfet, et c'est dans le Var qu'il est envoyé. Qu'a-t-il fait pour le département et pour les Varois entre 1849 et 1850 ? L'historien local Gérard Rocchia va nous raconter qu'Haussmann détestait Draguignan, alors Préfecture du Var, à tel point qu'on se demande aujourd'hui si le parc qui porte son nom ne devrait pas être débaptisé ! Et vous, les Dracénois, qu'en pensez-vous ? 04 42 38 08 08.

Les flamants roses du Parc Ornithologique du Pont de Gau

C'est la saison des amours pour les flamants roses ! En Camargue, le lieu idéal pour observer leur parade nuptiale est sur la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer au Parc Ornithologique du Pont de Gau. Frédéric Lamouroux, son directeur, nous raconte la vie des flamants roses mais aussi des autres oiseaux qui méritent d'être observés. Et vous, si vous avez déjà visité le Parc Ornithologique de Pont de Gau, quels souvenirs en gardez-vous ? On parle souvent de la Camargue mais on peut évoquer aussi les Salins d'Hyères : y a-t-il des flamants roses près de chez vous ? Qu'aimez-vous chez ces curieuses créatures ? Témoignez au 04 42 38 08 08.

Les oursins de Méditerranée

Et c'est aussi la saison des oursinades, ce qui est pour le coup moins réjouissant pour les oursins... L'occasion d'en savoir plus sur ces encore plus curieuses créatures piquantes avec Sandrine Ruitton, maître de conférence à Aix-Marseille Université au sein de l'équipe Ecologie Marine et BIOdiversité.