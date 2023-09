Haute-Vienne : un terrain de parachutage de la résistance limousine pendant la 2e Guerre mondiale dévoilée

Nom de code : verrue. Sous ce code se cache un terrain haut-viennois choisi par la résistance limousine pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a servi à une douzaine d'opérations de parachutage d'armes et de munitions au hameau La Gaubertie à Séreilhac entre 1943 et 1944. Cette découverte historique, c'est celle d'Alexandre Brémaud, délégué de l'association des descendants des médaillés de la Résistance Française. "Aujourd'hui, quand on regarde ce terrain, c'est d'abord une prairie bordée de bois avec des vallons à l'horizon. Et pourtant, il a une histoire qui fait partie de notre patrimoine" explique Alexandre Brémaud.

ⓘ Publicité

Cette découverte historique, c'est celle d'Alexandre Brémaud, délégué de l'association des descendants des médaillés de la Résistance Française. "Aujourd'hui, quand on regarde ce terrain, c'est d'abord une prairie bordée de bois avec des vallons à l'horizon. Et pourtant, il a une histoire qui fait partie de notre patrimoine" explique Alexandre Brémaud.

"Les résistants s'activaient pour récupérer les cargaisons"

"Les soirs d'opération, les résistants allumaient des feux. Il était à peu près 0h30, 1h du matin, lorsque les avions anglais arrivaient, survolaient une première fois le terrain pour voir le code morse envoyé du sol. Si tout était clair, c'est qu'il n'y avait pas de danger. Et les avions revenaient pour un deuxième passage et larguaient les containers. Au sol, les résistants s'activaient pour récupérer cette cargaison" dit avec passion celui qui est également l'arrière-petit-fils du commandant Pinte, chef résistant, à l'origine du terrain de parachutage.

200 personnes se sont déplacées pour assister à la cérémonie. © Radio France - Philippine Thibaudault

Il a consacré 15 ans de sa vie à ses recherches avant de contacter ensuite le maire de la commune*. "Avant que Monsieur Brémaud vienne au contact, il y a trois ans, je n'avais absolument pas connaissance de ce lieu"* atteste le maire de Séreilhac, Loïc Cottin*.*

Transmettre cette histoire aux plus jeunes

Une stèle a été dévoilée et inaugurée ce dimanche sur le terrain de parachutage, à l'occasion des journées européennes du patrimoine. Presque 200 personnes se sont déplacées pour y assister. Parmi eux : le petit-fils d'Arthur Young, l'un des pilotes britanniques qui ont participé aux opérations. Simon Young a fait 18 500 kilomètres depuis la Nouvelle-Zélande pour assister à cette cérémonie. "Je n’ai fait que pleurer ces deux derniers jours" dit-il émut en écoutant cette histoire familiale qu'il ne connaissait pas.

Un stèle a été inaugurée. © Radio France - Philippine Thibaudault

"En Nouvelle-Zélande, nous n’avons pas beaucoup d’informations sur la résistance. Je pense que c’est important pour les jeunes générations de ne pas oublier ce qu’il s’est passé" conclue Simon Young. Ce lieu de mémoire fait d’ores et déjà partie des sorties extérieures des écoliers de Séreilhac. Une classe de CM2 a visité le terrain cette année.