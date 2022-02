Henri Loux, sa vie, son œuvre, et son expo à Gerstheim

Réécoutez la biographie d'Henri Loux par Pierre Nuss Copier

Ce dimanche, ce sera l’anniversaire - certes posthume - d’Henri Loux. Et vous avez tous déjà vu ses œuvres, j’en suis sûr, peut-être même déjà mangé dedans. Parfois, j’avoue. Mais quoi ?! Manger dans une œuvre d’art ? Si si. Né le 20 février 1873 à Auenheim et mort le 19 janvier 1907 à Strasbourg, Henri Loux est, entre autres, l’illustrateur de la vaisselle dite « Obernai ». Henri Edouard Loux passe ses premières années à Sessenheim auprès de sa famille.

Son enfance champêtre et heureuse va marquer profondément l'œuvre de l'artiste en gestation. Il fait ses études au Gymnase protestant de Strasbourg, puis fréquente l'École des Arts décoratifs de Strasbourg, où il fait la connaissance de Léo Schnug et du céramiste Léon Elchinger. Il s'inscrit ensuite à l'Académie des Beaux-Arts de Munich, où il assiste à l'essor du Jugendstil, l’Art Nouveau. Il rentre à Strasbourg en 1897 et s'y installe définitivement avec sa mère en 1902, au 4 rue d'Erstein, au Neudorf, son père étant décédé l’année précédente.

C'est à cette époque qu'il entre en contact avec la faïencerie de Sarreguemines pour laquelle il va créer 36 décors différents illustrant la vaisselle dite « Obernai », illustrations qui représentent surtout des scènes campagnardes et villageoises avec des maisons à colombages typiques de l'Alsace vers 1900. Le succès de cette vaisselle est tel qu'il va éclipser le reste de son œuvre en tant qu'illustrateur et aquarelliste.

On lui connaît aussi quelques rares peintures à l'huile, mais elles ne sont pas passées à la postérité. Henri Loux meurt en 1907 à Strasbourg, dans son quartier de Neudorf, à seulement 34 ans, probablement d'une affection cardiaque ou tuberculeuse. Il est inhumé au cimetière du Polygone, au Neuhof. Plus au sud, la commune de Gerstheim a aménagé un espace dédié à la mise en valeur de son extraordinaire collection de vaisselle Henri LOUX.

Mais si, on peut ! Et pourquoi Gerstheim ? Car le gerstheimois Michel Weyl, véritablement passionné par Henri Loux, avait rassemblé plus de 850 pièces de vaisselle, et la commune de Geerscht, Gerstheim, les a acquises pour les valoriser. Dans cet espace muséographique accessible gratuitement, vous admirerez 150 pièces de vaisselle exposées dans 5 vitrines, quelques-unes rares ou uniques. Grâce à des audioguides (français) marchez sur les traces d'Henri Loux et ne manquez aucun détail de l'exposition, c’est à voir à la mairie de Gerstheim.

