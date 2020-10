Saviez-vous que l'inventeur de la margarine était Varois ? Connaissez-vous le chanteur et poète provençal Charloun Rieu ? Avez-vous déjà poussé les portes de l'Opéra de Marseille ? Destination Draguignan, Paradou et Marseille avec nos invités ce samedi 31 octobre de 10h à 11h.

Hippolyte Mège-Mouriès, Charloun Rieu et l'Opéra de Marseille

Hippolyte Mège-Mouriès, l'inventeur de la margarine

Hippolyte Mège-Mouriès est né à Draguignan le 24 octobre 1817. Après des études et un début de carrière en pharmacie, il se tourne vers la chimie et l'industrie pour mettre au point de nombreuses innovations dont la plus célèbre : la margarine !

Charloun Rieu, poète populaire provençal

LA grande figure du Paradou dans les Alpilles est sans conteste Charloun Rieu, poète populaire ayant participé à la renaissance de la langue et de la culture provençales. Son portrait avec l'association Terres des Baux d'hier à aujourd'hui.

L'opéra de Marseille, inauguré un 31 octobre

C’est le 31 octobre 1787 qu’a lieu l’inauguration du Grand Théâtre, devenu ensuite Opéra Municipal de Marseille. Son actuel directeur général Maurice Xiberras nous raconte l'histoire et les coulisses de ce lieu culturel majeur de Marseille.