40 ans de France Bleu Nord : de Fréquence Nord à aujourd'hui

Créée en 1980, la première des radios locales du service public est basée à Lille et couvre le Nord-Pas-de-Calais. Fréquence Nord, devenue France Bleu Nord, fête ses 40 ans. Un bel âge pour une radio !

L'histoire de France Bleu Nord, à l'origine Fréquence Nord, commence en 1980. A cette époque, la bande FM se trouve sous monopole d'État comme l'ensemble du média radio. Cependant des radios "pirates" diffusent de façon illégale, comme Radio Caroline ou Radio London, les deux plus connues. Ces radios émettent en ondes courtes pour avoir une large portée, la bande FM n'ayant qu'une portée réduite. Ça n'empêchera pas les radios pirates de s'y installer.

Ouverture de Fréquence Nord

Radio France, fraîchement créée après la dissolution de l'ORTF en 1975, a déjà créé radios en expérimentation sur la bande FM : France Inter, France Culture et France Musique. Un autre fil musical est également diffusé sur la fréquence de France Inter à Paris : France Inter Paris, qui deviendra FIP et s'étendra à d'autres villes.

En 1980, la bande FM est de plus en plus couverte par les radios pirates. Entourée de son équipe, Jacqueline Baudrier, à la tête de Radio France, décide d'expérimenter de nouveaux formats. Parmi ceux-ci, trois formats délocalisés : un format régional (Fréquence Nord) puis un format départemental (Radio Mayenne) et un format urbain (Melun FM).

C'est ainsi que Fréquence Nord s'installe à Lille, précisément au 209 rue nationale et sa première émission a lieu le 19 mai 1980. Voici quelques images de cette première journée, filmées par FR3 Nord Pas-de-Calais.

Changements de noms

Fréquence Nord change une première fois de nom en 1992 pour devenir Radio France Fréquence Nord.

Début 2000, la radio des seniors Radio Bleue, créée en 1980 disparaît. Le 4 septembre 2000, les radios locales de Radio France deviennent un réseau qui prend le nom de France Bleu. Radio France Fréquence Nord s'appellera désormais France Bleu Nord.

Le contexte de l'époque avec les radios libres, l'occupation anarchique de la bande FM, les élections présidentielles de 1981 en prévision... autant de facteurs qui font de la naissance de Fréquence Nord un moment historique pour Radio France.

France Bleu Nord

À ce jour, France Bleu Nord a pour directeur Bertrand Lefèbvre, qui a été animateur à Fréquence Nord, et fête ses quarante ans. Depuis les débuts, la radio s'est étoffée et modernisée. Passée de l'analogique au numérique au milieu des années 2000, une partie de son émission du matin, de 7h à 8h40 est diffusée en direct sur France 3 Nord-Pas-de-Calais.