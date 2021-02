Histoires d'eaux et de marbre sur Sainte-Victoire - "Une Histoire de Marseille en 90 autres lieux"

Ce dimanche de 10h à 11h sur France Bleu Provence : la Montagne Sainte-Victoire et Marseille à l'honneur avec un géologue-guide-conférencier et une historienne.

Histoires de marbre, d'oppidum et d'eaux sur Sainte-Victoire

Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du guide-conférencier ! L'un d'entre eux nous emmène en balade au pied de la Montagne Sainte-Victoire, à la découverte du canyon de marbre, de l'oppidum des Infernets et des histoires d'eaux le long de la Cause, la rivière qui arrose Le Tholonet. Suivez le guide : Jérôme Segard, guide-conférencier du collectif Secrets d'Ici. Et vous, aimez-vous randonner sur la montagne Sainte-Victoire, connaissez-vous cette carrière de marbre : partagez vos bons plans randos au 04 42 38 08 08. Pour vous inscrire aux balades du lundi 22 février et du mercredi 24 février de 14h à 16h : cliquez ici.

"Une Histoire de Marseille en 90 autres lieux"

Une Histoire de Marseille en 90 autres lieux, c'est le titre du nouvel ouvrage de l'historienne marseillaise Judith Aziza, suite logique du premier volume Une Histoire de Marseille en 90 lieux. Trois périodes sont illustrées par des photographies, faits, anecdotes et dates marquantes : du XVIè au XVIIIè siècle quand Marseille, cité médiévale devient ville moderne ; le XIXè siècle quand Marseille, ville industrialo-portuaire, s'agrandit et s'embellit ; et le XXè siècle quand Marseille se transforme au gré des flux de populations et des crises. Judith Aziza a choisi de nous emmener, pour évoquer ces "90 autres lieux" au pied du dernier rempart, à la plage d'Arenc devenue port, au Château Beaupin à la Vieille-Chapelle, aux entrepôts de la Major, au Parc François Billoux et au Musée du Terroir Marseillais. Et cet ouvrage, vous allez pouvoir le gagner au 04 42 38 08 08 : dites-nous ce qui vous intéresse dans l'histoire de Marseille et si vous faites partie des 27 000 membres du groupe Facebook "Une Histoire de Marseille".

