Hunspach, en Alsace du nord, est sélectionné pour l'émission "Le Village Préféré des Français"

La liste a été dévoilée ce jeudi soir : le village de Hunspach, dans le Bas-Rhin est en compétition avec treize autres communes de France pour l'émission "Le Village Préféré des Français", diffusé sur France 3 en juin prochain.

Les habitants espèrent remporter ce titre, pour être le troisième village alsacien sacré en neuf saisons, et le premier du Bas-Rhin. Eguisheim l'avait emporté en 2013 et Kaysersberg en 2017.

C'est génial pour donner envie aux gens de venir nous voir !" - Simone Sommer, commerçante à Hunspach

L'un des "plus beaux villages de France"

Hunspach, 630 habitants environ, est composé de maisons blanches à colombages noirs. Elles ont été construites à partir de 1713, après la destruction du précédent village pendant la guerre de Trente Ans (1618-1648).

"L'un de nos atouts, c'est cette uniformité. Tout le village est blanc et noir, pas seulement quelques maisons, explique Béatrice Kehrli, la guide touristique de Hunspach depuis 2015. Des Américains m'ont déjà demandé pour quel film on avait construit le village", sourit cette habitante qui est aussi présidente de l'Association d'histoire de Hunspach.

C'est une très grande opportunité pour attirer des touristes en Outre-Forêt" - Béatrice Kehrli, guide touristique de Hunspach

Le cœur du village et son Fort Schoenenbourg, ouvrage de la ligne Maginot, sont classés Monuments Historiques. Hunspach a aussi l'une des premières communes à avoir décroché le label "Les Plus beaux villages de France".

Attirer des touristes en Alsace du Nord

Le village regorge de trésors et secrets, comme des puits à balancier typiques ou des espèces d'oiseaux rares. Les habitants font aussi vivre leurs traditions, avec par exemple la fête du Folklore au printemps et le marché de Noël.

Malgré cette richesse du patrimoine et de la culture, les commerçants, artistes et élus déplorent un manque de touristes. "On est connu en Alsace et en Allemagne, mais peu en France", regrette la première adjointe au maire et responsable du tourisme, Sylvie Heiby. Simone Sommer partage ce point de vue : "pendant longtemps, les gens s'arrêtaient à Haguenau en pensant qu'il n'y avait rien après la forêt".

Cette commerçante tient la seule boutique de souvenirs du village, dans laquelle elle a aménagé une pièce en musée de l'époque de son arrière-grand-mère. "On montre qu'on peut vivre dans un village typique, encore dans son jus. On est complémentaire avec les villages très touristiques du Haut-Rhin comme Riquewihr ou Kaysersberg", assure Simone Sommer.

Ce serait chouette que les gens viennent en car pour visiter !" Simone Sommer, commerçante à Hunspach

Les habitants comptent donc sur l'émission de Stéphane Bern pour leur donner de la visibilité. L'équipe viendra les filmer au printemps.

