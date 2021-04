I carti... di Don-Mathieu Santini

Ziteddu, avia ricuparatu un vechju globbu tarrestru fattu di ghjessu. I culori erani à pena passati ma mi piacia di fà ghjirà sta bula spirendu di pudè un ghjornu francà sti mari par veda l’Africa, l’India, l’Americhi o a Russia. A Corsica era minuruchja nant’à a carta è sapia chì par andà da Portivechju à Bastia era ghjà un longu viaghju. Quant’à mè ci andaghjiamu dui volti à l’annu, sia par circà a me minanna in Puretta, sia pà i festi di Natali, chì culà c’era ghjà u veru Babbu Natali chì piddaia i ritratta cù i ziteddi. Tamanta fiertà di pudè cuntà à a scola issu scontru miraculosu cù u vechju barbutu. In Aiacciu, ci saraghju andatu da licianu micca nanzi è a Balagna, l’aghju scuparta da studienti. Oh ! A Corsica era un mondu par mè è nant’à u globbu di ghjessu, era un graneddu di rena. I carti geugrafichi prisintaiani l’Urienti è u Meziornu di modu ezoticu, sti famosi carti di Mercator illustrati d’animali più o menu mitichi è di barchi à vela o à vapori da ramintà ci i primi cunquisti. È ghje sunniaia…

Ci hè accaduta dui o trè volti di piddà u battellu di Marseglia : Mostru di farru chì pichjaia l’acqua di capu com’è par ghjucà, ma chì à forza, mi daghjia a vodda di renda. Da u finistrinu vidia u mari neru rocia anch’iddu una sciuma di rabbia chì sfidaia oramai una stagnala in manu à i forzi divini. Puseidonu facia valè a so putenza. Circaia eu di veda sireni o puri qualchì totanu giganti o ancu un pesciu spada, ma uh ! I fiuri litararii ùn truvaiani piazza in u mond riali.

È quant’à u sinemà, ùn ci andaghjiamu micca quand’era ziteddu ma fighjulaiamu a duminica à meziornu La séquence du spectateur induva i filmi d’azzioni strutturaiani un imaghjinariu biancu, sbarbatu è pulitu. U mondu di u sinemà eroicu era quiddu chì vantaia a civilizazioni, a sola, l’unica, a noscia, o piuttostu quidda di i so putenti (Rè, tsari, generali, ecc.). L’altri erani brutti, mali, latri o debbuli, vigliacchi o traditori. Quantu guerrieri sceienni briaconi è assassini sarani stati tumbi da John Wayne è i so cumpari ? Quantu roli avarà avutu stu paisanu cuddatu in Parighji, disprizzatu in u primu tempu da l’eroi citadini, prima di duvintà unu di i soia ?

U mondu di i pruvinci era disprizzatu chì era quiddu di l’accenti strani è di i « patois » scartati da l’educazioni, quiddu di a tarra è di i tradizioni, di un passatu chì rumpia i rotuli di u prugressu in marchja. U mondu uriintali è quiddu di u Meziornu, culmi di stereotippi, erani missi in scena par fà sunnià i cridanci, ma i porti di u successu è di u puteri erani sempri quiddi di u Sittantrionu.

Sarà par quissa ch’iddi sbulunighjani oghji i statuli di i principi di u mondu passatu ? È l’idea li veni ancu di ribuccà i fiuri raprisintativi, pruducendu filmi à l’eroi ghjucati oramai da attori di culori. Ugnunu s’arresta à u fenomeni par criticà lu inveii di capiscia stu bisognu di pudè dà à la ghjenti di culori eroi da prughjittà si. U piccatu hè chì tuttu fendu quissa, tenini i strutturi narrativi di i praputenti chì sò ghjustamenti quiddi chì l’ani ingannati. U pruverbiu dici chì a vulpi perdi u pilu ma micca u viziu. Si pudaria dì chì i raprisentazioni poni mutà peddi senza perda i strutturi di l'ingannu ?

Don-Mathieu Santini