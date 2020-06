"I love Bourgogne Franche Comté" à Guédelon dans l'Yonne !

Le chantier médiéval, unique au monde, est à nouveau accessible depuis depuis quelques jours : à ne pas rater si vous êtes de passage dans l'Yonne !

Le chantier médieval de Guédelon (89)

Maryline Martin la "PDG" de Guédelon nous confirme l'intérêt scientifique historique et pédagogique du site : Guédelon c'est un véritable chantier d'archéologie expérimentale !

Au coeur de cette forêt, il n'y avait rien auparavant : pas de vestiges d'un ancien château, pas de ruines... rien, seule une ancienne carrière de grès ferrugineux abandonnée dans les années 50. Depuis plus de 20 ans un véritable château fort sort de terre, la cinquantaine d'ouvriers qui travaille sur le site (charpentier, tailleur de pierre, forgeron, tisserand, carrier, bûcheron, vannier, charretier et cordier) utilise exclusivement les techniques et outils d'antan . Titanesque ! Et succès public incroyable : 300 000 visiteurs chaque année.

VOUTE sur le chantier de Guédelon - Guédelon

"Oyez oyez braves gens" : les 10 hectares du chantier de Guédelon sont à nouveau accessibles au public, si vous êtes de passage en Puisaye, dans l'Yonne, c'est à ne pas rater ! Horaires d' ouverture du 4 juillet au 31 août : de 9h30 à 18h30 tous les jours.