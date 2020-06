"I love Bourgogne Franche Comté" à la découverte du vignoble jurassien...à vélo ?!

"I love Bourgogne Franche Comté" s'intéressait ce week-end, au vignoble jurassien. A Arbois, à 35 kilomètres de Dole, la fruitière vinicole propose, cet été, des balades dans les vignes..à vélo électrique.

Si vous passez dans le Jura cet été, partez à la découverte du vin jaune et vin de paille. La Fruitière Vinicole d'Arbois et ses vignerons vous invitent au cœur du vignoble jurassien dans les caves du Château-Béthanie. On vous y expliquera notamment les techniques de vinification des grands vins du Jura issus des cinq cépages traditionnels.