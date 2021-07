"I Love Bourgogne Franche Comté" aime le Canoë sur la Loue !

"Val'Nature"- base de loisirs, activités de pleine nature- était l'invitée de l'émission "I Love Bourgogne Franche Comté" consacrée à Arc et Senans et Ornans (l'axe Loue Lison)

Alix Pouillard est le gérant de Val'Nature et ses deux bases de loisirs à Ounans (39) et Quingey (25). Il était l'invité de l'émission "I Love Bourgogne Franche Comté" tous les week-ends entre 10H et midi sur France Bleu.

Val nature vous accueille sur deux sites le long de la Loue, Ounans et Quingey, de quoi pagayez sur plus de 70 kms !

"Val Nature" a deux bases de loisirs : à Ounans et Quincey

