"I Love Bourgogne Franche Comté" en mode croisière sur le Doubs !

Durant 1h15, la croisière commentée vous dévoile, au fil de l'eau, l'histoire de Besançon en naviguant tout autour de "la boucle" du Doubs qui enserre le cœur de ville et ses fortifications. Aziz, le capitaine nous a donné les clés d'une croisière réussie :)

Aziz capitainre du bateau promenade "le Battant" Copier

Le capitaine vous souhaite la bienvenue à bord avec un immense sourire et l'envie de vous faire découvrir l'histoire de la capitale comtoise avec ses monuments, vous conter sa faune et sa flore et ses personnages célèbres. Le capitaine n'oublie pas non plus le show au moment du passage du tunnel sous la Citadelle et quelques surprises pour ravir toute la famille sans oublier les passages de deux écluses de la ville !

Le "Battant" bateau promenade sur le Doubs - Guillaume PIERRE

Vous vivrez l'expérience de passages d'écluses et du tunnel sous la citadelle. L'embarquement se situe au pont de la République, côté tramway. La compagnie est ouverte toute l'année pour les groupes, pour les individuels du 1er avril au 31 octobre.