"I Love Bourgogne Franche Comté" vous offre un séjour "tonique" en pays horloger !

Dimanche 5 juillet, écoutez "I love Bourgogne Franche Comté" et gagnez un séjour tout compris au village vacances "Evasion tonique" de Villers-le-Lac (25)

Dimanche 5 juillet dès 10h, "I Love Bourgogne Franche Comté" et "Doubs tourisme" vous emmènent à la découverte de Villers-le-Lac !

L'occasion était trop belle, nous revoici donc dans le Haut Doubs, après Malbuisson & Métabief en juin dernier, nous voici cette semaine à Villers-le-Lac, pas très loin de Morteau et la frontière suisse. Dimanche 5 juillet nous monterons à bord d'une vedette panoramique-direction le Saut du Doubs- puis nous visiterons le musée de la montre. A gagner dimanche : votre séjour pour deux avec dîner et petit dej au village vacances "Evasion Tonique", sympa :)

Village vacances "Evasion Tonique" de Villers le Lac

Rendez-vous dimanche 5 juillet dès 10h et à vous les grands espaces et la qualité de vie made in "Haut Doubs".