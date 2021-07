"I love Bourgogne Franche Comté" : le retour !

Qu'on se le dise "I Love Bourgogne Franche Comté" redémarre samedi 3 juillet (10h-12h) sur les 4 France Bleu de la Grande Région. Au programme : patrimoine, terroir et une furieuse envie de visiter, déguster et consommer local !

Rendez-vous chaque samedi et dimanche et gagnez des séjours sublimes !

Samedi 3 juillet "I Love Bourgogne Franche Comté" vous emmène dans le Tonnerrois (89) et vous offre un dîner et une nuit pour deux à Tanlay.

Ecoutez les interviews sur le Tonnerrois entre 10H et 11H et gagnez votre séjour à la "Basse Cour", chambres d'hôtes et charmant bistrot situé en face du magnifique Château de Tanlay !

Chambres d'Hôtes la "basse Cour" de Tanlay

"I Love Bourgogne Franche Comté" -millésime 2021- démarre ce samedi 3 juillet à 10H sur les 4 France Bleu de la Grande Région. A samedi :)