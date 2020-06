"I love Bourgogne Franche Comté" visite l'écomusée du pays de la cerise de Fougerolles (70)

Cerise griottine sur le gâteau : Fougerolles à imaginé son écomusée autour d'une des premières distilleries industrielles de la commune ! Culture, histoire, traditions, pour tous savoir, faîtes comme nous : poussez les portes de l’Écomusée !

Gwendoline Larique, responsable des publics à l'Ecomusée du pays de la cerise Copier

Fougerolles, en Haute-Saône doit sa notoriété à la culture de la cerise et à la fabrication du kirsch. Situé au cœur d’un verger conservatoire, l’Ecomusée retrace l’histoire d’une famille de distillateurs et 150 ans de techniques et de traditions. On y découvre les meubles, les objets, les ateliers de distilleries, les alambics admirablement bien conservés. Dehors, ne manquez pas le chalot, traditionnel grenier à grains, ainsi que le verger conservatoire, qui rassemble une quarantaine de variétés locales, dont certaines en voie de disparition.

les alambics de l'écomusée du Pays de la cerise à Fougerolles - OT LUXEUIL LES BAINS VOSGES DU SUD

L'écomusée du Pays de la Cerise vous accueille tout l'été à Fougerolles, bonne visite et pourquoi pas dégustation :)