"I Love Bourgogne Franche Comté" visite la "Karriere" de Villars Fontaine (21)

Butte calcaire, à 3 km de Nuits-Saint-Georges, 20 km de Beaune et 30 km de Dijon, la "Karrière" de Villars Fontaine était inexploitée depuis 2003 et condamnée à être remblayée. C'était sans compter sur la volonté de la mairie et de l'association "Vill’Art".

Depuis la création de l'association "Vill’Art", l'ancienne carrière de pierre de Comblanchien est devenue " la Karrière" : terrain de jeux pour street artistes, peintres, sculpteurs, photographes, graphistes, illustrateurs et musiciens. Reconversion totalement réussie !

André Valognes, Vice président de "la Karrière" à Villars-Fontaine Copier

Même si le festival "Street On The Roc" n'aura pas lieu cette année, "La Karrière" accueillera une belle programmation estivale avec spectacles en tout genre et concerts. Minéral et inspirant, "la Karrière" n'a pas fini de résonner !