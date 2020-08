"I Love Bourgogne Franche Comté" visite une villa gallo-romaine : pouce levé !

A Escolives-Sainte Camille, à quelques kilomètres d'Auxerre, on a trouvé les vestiges du passage de l'Homme au fil des siècles.Du néolithique au mérovingien, de l'âge de bronze au gaulois,à Escolives on prend une vraie leçon d'histoire !

Situées le long de la route D249 (appelée encore aujourd’hui la « voie romaine », du nom de l'ancien tracé de l’ancienne via agrippa), la nécropole mérovingienne et la villa gallo romaine se visitent tous les jours : si vous aimez l'histoire c'est incontournable !

Morgane Duployer guide sur le site archéologique d'Escolives-Sainte Camille (89) Copier

Les fouilles ont permis la découverte de la partie résidentielle d'une villa gallo romaine. Les vestiges les mieux conservés sont ceux des thermes de la villa "SCOLIVA", particulièrement grands et importants. A voir également : l’exposition permanente avec une partie des objets et les éléments d’architecture exceptionnels qui ont été découverts lors des différentes campagnes de fouille (notamment de nombreuses sculptures, des fragments de vaisselle céramique et même quelques morceau de chaussures en cuir !). Le site gallo-romain et mérovingien d'Escolives-Sainte-Camille : il faut y aller - "Alea jacta est" !