"I love Bourgogne Franche Comté" vous offre un séjour 3 étoiles en Haute Saône !

"I LOVE BOURGOGNE FRANCHE COMTE" vous emmène en Haute Saône samedi à partir de 10h. L'occasion de découvrir Luxeuil-les-Bains, ville thermale située à 300 mètres d’altitude, au cœur des Vosges du sud.

Samedi 27 juin votre France Bleu vous emmène à la découverte de Luxeuil-les-bains et ces environs, l'occasion de visiter l'un des plus anciens établissements thermaux de France, l'écomusée de la cerise de Fougerolles et d'évoquer "Ecclesia" le futur centre d'interprétation archéologique de la ville.

En point d'orgue : gagnez un séjour pour deux (repas et petits déjeuners compris) au sublime hôtel 3étoiles "BEAU SITE" .

HOTEL BEAU SITE LUXEUIL LES BAINS

C'est une invitation à vous ressourcer, ne la manquez pas ! rendez-vous samedi 27 juin dès 10h. A bientôt la Haute Saône :)