"I Love Bourgogne Franche Comté" vous offre un séjour Historique à Montbéliard !

L'hôtel la Balance à Montbéliard

Parmi les bâtiments d’exception de la ville, figure l’Hôtel La Balance. Ce dernier a été offert par le prince Frédéric de Wurtemberg à Pierre Gueldrich de Sigmarhofen, un membre important de la Cour de Montbéliard. Ce bâtiment, qui fut souvent modifié au cours des siècles, serait l’une des plus anciennes maisons montbéliardaises et daterait de 1559 !

Pour la petite histoire , ou plutôt la grande histoire : l’hôtel a accueilli le Général De Lattre De Tassigny qui en a fait son QG pendant la guerre. Il ordonna depuis l’hôtel la Libération du Pays de Montbéliard et de l'Alsace. Une plaque apposée sur la façade de l'Hôtel commémore cet évènement historique !