"I Love Bourgogne Franche Comté" vous ouvre les portes du Musée Peugeot !

Le musée de l’Aventure Peugeot présente plus de 200 ans d’Aventure de la marque au Lion !

Bien plus qu’un musée d’automobiles, le site propose aussi de découvrir les innovations auxquelles la marque a participé et notamment au travers des moulins à café ou des cycles.

Le Musée de l'Aventure Peugeot de Sochaux

Pour célébrer cette réouverture tant attendue (post Covid), quelques nouveautés vous attendent avec notamment le retour sur le devant de la scène de la première PEUGEOT 406 de la saga "TAXI" et l'exposition anniversaire pour les 30 ans de la 106.

Explications d'Emmanuelle Flaccus, chargée des relations presse du Musée.

Le Musée de l'Aventure Peugeot, créé en 1982, fait le bonheur des petits et des grands, amoureux de la marque au lion ou du sport automobile (spécialement mis en valeur dans un espace dédié surnommé « la fosse aux lionnes » avec les 905 et 908 victorieuses des mythiques 24 Heures du Mans en 1992 1993 et 2009 ainsi qu’une 205 Turbo 16 double Championne du Monde des Rallyes en 1985 et 1986, une 206 WRC et la PEUGEOT 3008 DKR).

Le Musée de l'Aventure Peugeot vous accueille tous les jours de 10h à 18h. Bonne visite.