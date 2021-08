"I love Bourgogne Franche Comté" vous recommande "Cycle Divin" (89)

Gregory Millet propose d'allier plaisir, balade, paysage et dégustation en une seule et même sortie !

Avec Cycle Divin, partez à la découverte de la Bourgogne et de ses vins sur des circuits créés et adaptés pour passer des moments inoubliables et riches en découvertes !

Grégory MILLET (Cycle Divin-89) Copier

Gregory Millet propose d'allier plaisir, balade, paysage et dégustation en une seule et même sortie !Avec Cycle Divin, partez à la découverte de la Bourgogne et de ses vins sur des circuits créés et adaptés pour passer des moments inoubliables et riches en découvertes !Grégory MILLET (Cycle Divin-89) Greg, moniteur de vélo et diplômé dans le vin depuis plus de vingt ans, vous a concocté plusieurs circuits/balades à faire en VTC électrique. A la journée ou mi-journée, vous découvrirez le vignoble Chablisien, Irancy réputé pour son pinot noir ou Saint Bris et son Sauvignon blanc, sans oublier Vezelay et son incontournable basilique Sainte Madeleine.

Cycle Divin (89)

Bonne balade sur les routes de l'Yonne et bonne dégustation :)