Ici, On Parle d’Ici… Votre émission proximité et 100% bonne humeur !

Pour cette émission Ici, on parle d'ici, enregistrée à Metz dans les locaux de La Maison de l’Orchestre, Raffaël Marseglia reçoit : Michèle Paradon, Directrice artistique de l'Arsenal à Metz, Raymond Ney, Directeur Général des Chiens Guide de l'Est à Woippy et Morgan De Cecco, magicien, Champion de France de Magie Close-Up 2022-2023.

L'équipe France Bleu et ses invités © Radio France

Michèle Paradon, Directrice artistique de la Cité-Musicale Metz :

En 1989, Michèle Paradon voit l' Arsenal , ancien bâtiment militaire, devenir salle de spectacles et d'expositions. Passionnée de musique et de danse, elle a fait carrière dans ce joyau de la ville de Metz. L’arsenal s’inscrit parmi les salles de musique contemporaines qui offrent la meilleure qualité d’écoute en France et en Europe, au micro de Raffael, Michèle Paradon met à l'honneur sa conception, son histoire et sa programmation.

Raymond Ney, Directeur Général des Chiens Guide de l'Est à Woippy :

Derrière l' Association des Chiens Guides du Grand Est , il y a des hommes et des femmes, qui mettent tout en œuvre pour offrir plus d'autonomie aux personnes aveugles et malvoyantes. Depuis plus de 30 ans, l'Association, sensibilise le grand public à la défiance visuelle et surtout éduque et remet gratuitement des chiens guides ainsi que des cannes blanches électroniques aux personnes aveugles et malvoyantes. Toutes ces belles actions, Raymond Ney en parle sur les ondes France Bleu Lorraine et vous explique également ce qu'est un chien guide, quelles races sont les plus utilisées, l'histoire de l'Association, les critères pour devenir famille d’accueil...

L’Association, labélisée gage de confiance, accomplit sa mission grâce au soutien de généreux donateurs. Et à votre échelle vous pouvez aussi faire un geste fort de solidarité ! ( don , adhésion , ou se plaisir dans la boutique , c'est vous qui voyez !)

Enregistrement en cours © Radio France - Kyllian Gauthier

Morgan De Cecco, magicien, Champion de France de Magie Close-Up 2022-2023 :

Originaire de Metz, Morgan De Cecco ne s'était pas prédestiné à devenir magicien. Le coup de foudre pour les tours de passe-passe, il l'a eu en 2006, alors qu'il était tout juste âgé de 20 ans. C'est une simple discussion avec un passionné qui va éveiller en Morgan l'obsession pour la magie. Et abracadabra (+ beaucoup de travail), plus rien ne l'arrête, membre de l'équipe de France de magie FFAP, auteur d'un DVD d'apprentissage de la magie des pièces, finaliste Championnat d'Europe de magie FISM 2021, champion de France de Magie Close-Up 2022-2023, Morgan De Cecco propose également des animations pour tout type d'évènements.

