Randonner depuis son canapé : en Creuse des sentiers sur Google maps

Se promener sur des chemins de randonnée creusois depuis son canapé, c'est désormais possible ! L'office de tourisme de Guéret a établi un partenariat avec Christophe Courcaud, un consultant indépendant en cartographie à 360° pour mettre en images les alentours de Guéret. Certains parcours sont déjà disponible en mode "street view" sur Google maps. Les autres prises de vues seront bientôt disponible également sur le nouveau site de l'office de tourisme du grand Guéret.

Un matériel impressionnant

Avec sa grosse caméra à huit optiques au-dessus de sa tête, Christophe Courcaud ne passe pas inaperçu. Ce creusois d'origine parcours la France tantôt à pied, en voiture ou à vélo pour répertorier les routes, les chemins, les pistes cyclables et même certains cours d'eau. Le partenariat avec l'office de tourisme est né de l'idée de mettre en valeur les zones rurales et notamment la Creuse encore très peu répertoriée sur google maps.

Au-dessus de sa tête il tient cette caméra à huit optiques © Radio France - Lucas Bouguet

Depuis le lundi 16 mai, le consultant en cartographie se promène avec son gros matériel de quinze kilos sur le dos pour collecter entre 300 000 et 400 000 images à 360° en très haute définition pour l'office de tourisme de Guéret. De quoi constituer une riche photothèque consultable partout dans le monde.

Des randonnées virtuelles à 360°

Pour l'office de tourisme du grand Guéret, cette mission de référencement sur google maps est importante pour rendre visible sur internet des zones qui ne l'étaient pas jusque là, comme des points d'intérêts ou des sentiers de randonnée.

Christohe Courcaud a déjà parcouru de multiples sites touristiques, comme un bout de la Creuse entre Glénic et Jouillat, le hameau de gîtes à Saint-Victor-en-Marche, le labyrinthe et le parc aux loups ou encore des randonnées comme Les Trois Cornes à Saint-Vaury et le Puy de Gaudy.

Bientôt, il sera possible de faire le Tour du Puy de Gaudy sur le site internet de google maps, grâce aux images à 360° de Christophe Courcaud © Radio France - Lucas Bouguet

Le consultant en cartographie marche entre 3 et 4 km/h pour que la caméra reste relativement droite. Il fait aussi attention de bien se positionner face aux panneaux qui peuvent informer les randonneurs. A chaque mètre, il capture une image à 360°. Tout un travail d'anticipation pour obtenir le plus beau rendu. "Il faut toujours essayer de passer à travers les branches, éviter les toiles d'araignées, parce que s'il y en a une qui vient se coller sur une optique, c'est un peu casse-pieds", grince le sportif.

Pour son matériel, c'est surtout l'humidité et la pluie qu'il faut à tout prix éviter. Un travail utile pour ceux qui souhaitent se balader sans se déplacer de chez soit, mais ça peut aussi servir à d'autres acteurs ou organismes. "Pour l'ONF, ca peut aussi donner un état sur la santé des arbres. Par exemple à cet endroit, on sait qu'il y avait un bel arbre. Dans quelques années on se dira "Ah tien, il est comme ça, il y a cinq ans il était comme ça". Ca peut également servir aux bénévoles de la fédération française de randonnée pour vérifier que les itinéraires de randonnées sont bien fléchés", imagine Christophe Courcaud.

C'est vraiment bluffant

Les premiers résultats enchantent le directeur de l'office de tourisme du grand Guéret. "C'est vraiment bluffant parce qu'on a de la qualité sur ces images et le temps se prête également. En plus on peut voir les anciennes images qui sont parfois remplacées et sans mauvais jeux de mots, y'a pas photos", sourit Thierry Penicaud. Un atout de plus pour valoriser la Creuse et donner envie aux touristes de venir d'y balader dès cet été.

La première partie de sa mission s'achève ce vendredi. Il reviendra en juillet pour prendre d'autres sites touristiques en photos, comme les zones de baignades et les bases de loisirs comme à Courtille, Anzême ou Jouillat.