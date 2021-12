"Il est reconnu dans le monde entier" : retour sur le sacre du Phare de Cordouan à l'Unesco

Ça a été l'un des temps forts de 2021 : le sacre du Phare de Cordouan. Ce trésor d'architecture posté à l'entrée de l'estuaire de la Gironde a été inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco le 24 juillet. Pascale Got, présidente de la structure qui gère le phare, revient sur ce "moment magique".

Année de couronnement pour le "Roi des phares". Le 24 juillet 2021, le Phare de Cordouan, monument historique et emblématique de la Nouvelle-Aquitaine, a été inscrit au patrimoine mondial de l'humanité. "Ça a été un moment fort", se souvient Pascale Got, présidente du Syndicat Mixte pour le Développement Durable de l'Estuaire de la Gironde (Smiddest), qui gère le phare.

Un moment si fort que cela a été difficile d'en réaliser l'ampleur. "Ça a été tellement précédé d'un très long travail, pas compliqué, mais très exigeant, auquel nous nous sommes consacrés pendant des années, que lorsqu'est tombée l'annonce, on a eu du mal à réaliser, confie Pascale Got. C'est surtout après qu'on a réalisé, quand on a reçu énormément de messages. C'est un moment magique !"

Au-delà des messages venant du monde entier, c'est la fierté locale qui a particulièrement touché la présidente du Smiddest. "Que ce soit en Charente-Maritime ou en Gironde, les habitants ont été très fiers de cette inscription, et ça fait chaud au cœur..."

Effet Unesco

Cette prestigieuse reconnaissance représente aussi un nouveau souffle pour la vie du Phare de Cordouan. "Ça a mis un zoom extraordinaire sur le monument, on a eu énormément de visiteurs cette année, beaucoup de demandes internationales... Il est encore davantage reconnu dans le monde, tout le monde le regarde avec envie", assure Pascale Got. Selon elle, les opérateurs touristiques sur les rives charentaises et médocaines de l'estuaire ont constaté que "tout le monde parle du Phare de Cordouan."

Ça ne va pas pour autant devenir Walt Disney - Pascale Got

Mais pas question qu'il devienne un parc d'attraction. "Ça ne va pas pour autant devenir Walt Disney, car nous sommes contingentés en nombre de visiteurs sur le phare, et il faut y accéder par bateau qui sont eux-mêmes contingentés", prévient Pascale Got.

Les projets pour 2022

Fort de ce couronnement, Cordouan va proposer des nouveautés aux visiteurs en 2022. Des visites thématiques, historiques, techniques, ou encore l'intensification de la création culturelle. "Cordouan intéresse énormément d'artistes".

Il est également prévu d'ouvrir davantage le phare aux enfants. "Un point très important pour nous. Nous accueillons des classes, mais nous accueillons aussi les enfants sur les relais à terre puisque l'Unesco nous l'a demandé", explique Pascale Got.

Notez qu'à partir de l'année prochaine, l'offre de visites va s'étendre pour pouvoir recevoir l'ensemble des personnes qui souhaitent visiter le phare, avec l'instauration d'une basse et d'une haute saison à partir de mars-avril jusqu'en octobre.