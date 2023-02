Il fait bon vivre à Charbuy !

Une commune dynamique avec des nombreuses associations, un ensemble scolaire, une école de musique, un pôle jeunesse, une halle aux sports et un city stade.

L’église Saint Médard de Charbuy

L'église de Charbuy, dédiée à Saint-Médard, est un édifice de proportions massives qui date des 15e et 16e siècles.

L'église Saint Médard de Charbuy

Il existe une légende autour de sa construction : la châtelaine du hameau de Beaurepaire avait convié les pauvres de la paroisse qui s'étaient querellés avec elle. Elle les aurait alors brûlés dans sa cour. Pour châtiment, elle dut construire une église avec les pierres de son château

Le haras des Courlis

Au hameau des Courlis, Le Haras des Courlis est un centre équestre et un poney club labélisé FFE. Il propose un club house, une écurie intérieure, deux selleries, un manège, des boxes extérieurs, un marcheur 4 places couvert, des paddocks, une carrière et un accès direct à la forêt.

Joséphine et Béatrice Kerfa "Le haras des Courlis"

Le Poney Club des Courlis accueille vos enfants dès 3 ans, du lundi au samedi et leur propose des cours à petits effectifs et une alternance dans les activités (saut, dressage et promenade)

Les hameaux de Charbuy

La commune de Charbuy compte 17 hameaux : Beaurepaire, le Bourg, Brécy, le Cul du Four, le Grand et le Petit Ponceau, Les Ragons, La Valette …. Des hameaux autrefois relativement espacés les uns des autres.

A la Révolution la paroisse de Charbuy était le siège de 4 seigneuries différentes

Aujourd’hui, les plans successifs d’urbanisme ont facilité la construction de maisons nouvelles et ont modifié cette structure morcelée.

La ferme des Etangs

La Ferme des Étangs à Charbuy fabrique des farines avec les céréales (blé, sarrasin, seigle, épeautre) de l'exploitation.

Samuel Legrand et Sébastien Chatelet "La ferme des étangs"

Samuel Legrand et Sébastien Chatelet fabriquent leurs farines avec une meule de pierre, qui permet de garder toutes les qualités du blé, grâce à un meulage lent et plus doux. Par tamisage, on obtient ensuite les différentes variétés de farine.

"La ferme des étangs" à Charbuy

La Ferme des Etangs a obtenu le plus haut niveau du label Haute Valeur Environnementale. Limitation de l'utilisation des pesticides, défense de la biodiversité, ce label valide un engagement en faveur d'une agriculture raisonnée.

Sonia et Florian Rojot, boulanger pâtissier à Charbuy

Depuis le 2 Août 2022 Sonia et Florian Rojot ont repris la boulangerie pâtisserie de Charbuy. Florian est pâtissier et il travaille pour ses pains les farines de la ferme des Etangs à Charbuy

Sonia et Florian Rojot

