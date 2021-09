Il y a 100 ans, le bassin minier de L'Huisserie disparaissait...

Il y a 100 ans, entre L'Huisserie et Montigné-le-Brillant s'étendait l'un des plus grands bassins miniers de France. Lors des journées Européennes du patrimoine, l'association UDAL fait revivre cette histoire locale oubliée.

Les mines de L'Huisserie et Montigné-le-Brillant ont produit plus de 2 millions de tonnes de charbon pendant presque un siècle.

L'histoire est encore méconnue et cette parenthèse ouvrière de la vie mayennaise tombait peu à peu dans l'oubli. L'association UDAL tente de faire revivre un siècle d'exploitation minière, entre L'Huisserie et Montigné-le-Brillant.

Il faut remonter au 19e siècle pour trouver les premières concessions d'un bassin minier qui s'étendra d'Ernée à Sablé-sur-Sarthe. A cheval sur les communes de L'Huisserie et Montigné-le-Brillant, ces mines de charbons feront partie des plus productives de France. Au plus fort de l'histoire, ce sont 200 ouvriers qui y ont travaillé.

En effet, venant de La Bazouge-de-Chémeré ou de La Baconnière, on voit une augmentation de population proche des 45% en seulement 10 ans. Ce phénomène obligera la commune à trouver de l'argent pour construire des écoles pour les enfants et un nouveau lavoir pour les femmes.

Dès le plus jeune âge aux mines

Après une brève scolarisation, la majeure partie des enfants étaient réquisitionnés aux mines. Dès 11 ans, ceux qu'on appelait les "galibots" descendaient dans les artères de la Terre et poussaient les "berlines", ces petits wagons qui servaient à extraire le charbon. Leur petite taille était un avantage pour passer dans les galeries mais aussi pour nettoyer les grandes cuves.

Une mortalité élevée

"Les mineurs descendaient dans ce qu'on appelaient le trou, dès 7 h du matin. Au maximum, ils ont creusé jusqu'à 200 m de profondeur, explique Loïc Michel, qui travaille sur ce projet depuis 6 ans. Une seule pause, de trente minutes, leur était accordée le midi pour déjeuner avant de rependre jusqu'à 17h30." En hiver, les mineurs ne voyaient le jour que le dimanche puisqu'il faisait nuit le matin en descendant, et le soir en remontant.

A cause des nombreuses poussières toxiques et du manque d'hygiène, nombreux étaient les ouvriers à souffrir de problèmes respiratoires. La plupart mouraient de "la poitrinaire" avant d'avoir passé les 60 printemps.

Durant ces journées Européennes du Patrimoine, l'association UDAL propose des films, des spectacles ainsi que des randonnées autour de cette histoire locale. Tout le programme est à retrouver ici : https://udallhuisserie.wordpress.com/histoire-de-lhuisserie/

