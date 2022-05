Il y a 120 ans naissait la COOP

Réécoutez l'histoire de la COOP Copier

Aujourd’hui, voilà un monument de l’histoire d’Alsace, fondé il y a 120 ans, en 1902 à Strasbourg sous le nom de Konsumverein für Strassburg und Umgegend. Le mot s’Konsüm est resté très longtemps dans le vocabulaire des alsaciens, il sera remplacé par la COOPé, oui, vous prononcez le Pé, en Alsace on prononce tout. Tout comme tout pouvait être appris à la COOP, grâce aux Ratsch.

Rappelez-vous : l’odeur de chicorée quand vous entriez, le petit bout de Wùrscht donné aux enfants, les timbres-COOP qu’il ne fallait pas perdre. Dans le sillage du mouvement coopératif, il y a 120 ans, 125 ouvriers métallurgistes strasbourgeois se réunissent pour la première Assemblée Générale Constituante de la Coopérative de Strasbourg et Environs. L’objectif, de meilleurs prix pour tous, avec une meilleure distribution : son modèle plaçait le consommateur et le producteur dans un modèle coopératif. Ah jo, on pouvait devenir sociétaire.

En 1902 toujours, la première succursale ouvre ses portes au 15, rue des Dentelles, dans le secteur de la Petite France à Strasbourg. 1912, installation au Port du Rhin. En 1932, 30 ans après sa création, la Coopé de Strasbourg compte déjà 136 succursales dans le département du Bas-Rhin.

Après la période de la Seconde Guerre mondiale, la Coopé de Strasbourg devient celle de tout le Bas-Rhin, compte 365 magasins dans le département. Les COOP font partie du paysage de nombreux villages.

En 1961, à l'apparition du libre-service, la Coopé ouvre le premier supermarché Coop de France à la Meinau. Les Coopératives de Colmar et Mulhouse fusionnent avec le Bas-Rhin, l'Union des Coopérateurs d'Alsace voit le jour. Les années 70, c’est l’explosion de la consommation. Vous vous rappelez des supermarchés ronds-points ? Et les maxis, dans les années 80 ? Les rayons boucherie-charcuterie à perte de vue.

La coopérative n’a cependant pas survécu au XXIe siècle et notamment la crise de 2008, aux affaires fumeuses de certaines personnes, plongeant l’entreprise dans d’interminables plans sociaux jusqu’au dépôt de bilan en 2015. Ses magasins les plus importants ont été vendus à E. Leclerc tandis que les supérettes ont été cédées à Carrefour. ça valait le coup de parler de cette belle idée alsacienne, une institution qui aura tenu 113 ans, bel effort, malgré tout, c’était s’Konsüm, c’était la COOP.