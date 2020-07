Il y a 20 ans : le sous-marin Le Redoutable rejoint la gare maritime de Cherbourg

Construit par l’Arsenal de Cherbourg, principal chantier de construction des sous-marins français, le Redoutable, est le premier sous-marin nucléaire lanceur d'engins. Ouvert à la visite du public à La Cité de la Mer, c'est le plus grand sous-marin nucléaire visitable au monde.

Il y a 20 ans, le 4 juillet 2000, le Redoutable entrait dans la darse spécialement conçue pour lui à la gare maritime de Cherbourg. Un dernier voyage auquel de nombreux cherbourgeois sont venus assister. La manœuvre est délicate : le sous-marin de 128 mètres de long sur 10,60 mètres de large doit rentrer dans la darse de 136 mètres sur 19 mètres. Il faudra plus de deux heures trente pour que le sous-marin prenne place entre les murs. Et il faudra ensuite plusieurs jours pour qu'il se pose sur les cales et qu'on évacue enfin l'eau.

Pour marquer l'anniversaire de cet événement, France Bleu Cotentin vous propose une émission spéciale en direct de La Cité de la Mer ce samedi 4 juillet. Gilbert Guerrand sera accompagné de sous-mariniers pour vous faire revivre la vie à bord et la vie du Redoutable.

Le Redoutable : une arme de dissuasion

Le Redoutable est le premier SNLE, Sous-marin Nucléaire Lanceur d’Engins. Il bénéficie d'une propulsion nucléaire et peut lancer en plongée des missiles à têtes nucléaires de plusieurs milliers de kilomètres de portée. Cette arme de dissuasion, extrêmement silencieuse, sera en permanence en mer.

Après des années de construction à l'Arsenal de Cherbourg, le Redoutable est mis à l'eau le 29 mars 1967 par le Général de Gaulle. Il va encore avoir toute une période d'essais à Cherbourg avant de gagner sa base en 1971 : l'île Longue dans la rade de Brest. Il effectuera sa première patrouille en 1972. Le Redoutable est également le premier de la série des sous-marins composant la Force Océanique Stratégique (FOST), créée en 1972.

La vie à bord du Redoutable : enfin du confort

Pour permettre au sous-marin de rester en mer, deux équipes de 135 hommes se relaient tous les 65 à 70 jours : l'équipage bleu et l'équipage rouge.

Si le Redoutable est un bijou de technologie, la vie à bord n'a pas été négligée à la construction : couchette personnelle, eau douce à volonté, douche possible tous les jours, cafétéria, salle de cinéma...

Le Redoutable termine sa carrière en octobre 1991. Il revient à Cherbourg après 20 années d’exercice, 58 patrouilles, 3 469 journées en mer et 90 000 heures de plongées.

En 1996, Le ministère de la défense fait don du Redoutable à la Communauté urbaine de Cherbourg. Il sera exposé et deviendra un musée pour La Cité de la Mer.

C'est en 2002 que le Redoutable est ouvert à la visite du public. Tous, à partir de 5 ans, peuvent découvrir ce fleuron de la marine française.

En savoir plus :

Le Redoutable en chiffres

Une infographie réalisée par Eric Turpin