Initiez-vous à la langue catalane en vidéo avec les Cantamots et les Corremots !

En partenariat avec l'office Public de la Langue Catalane, dont le but est rassembler l’ensemble des acteurs publics et privés œuvrant au service de l’enseignement, du développement et de l’usage régulier de la langue catalane, France Bleu Roussillon met à votre disposition 2 séries de vidéos pour découvrir et approfondir vos connaissances en langue catalane.

La langue catalane

Cantamots...

La première série de 10 vidéos autour de la découverte des mots du quotidien, ou les plus couramment employés en catalan. Par exemple, connaissez-vous la traduction du mot bouche ? une pêche ? un nuage ?

Y Corremots !

Une série de 5 vidéos pour un niveau un peu plus confirmé, sous-titrées en français qui reviennent sur l'histoire et le développement de la culture catalane.

Si vous voulez en savoir plus...

L'Office Public de la Langue Catalane vous propose une multitude d'outils, de contenus pédagogiques pour approfondir vos connaissances,

comme cette série de capsules video de la Région Occitanie/Pyrénées-Mediterranée et de l’OPLC, avec la participation des élèves des classes bilingues de catalan des lycées d’Argelès-sur-Mer et d’Arago à Perpignan.