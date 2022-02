Eve George et Laurent Fichot, designers et souffleurs de verre, travaillent au sein de l’Atelier George à quatre mains, du design à la fabrication. Leur travail donne naissance à différents objets d'art utiles ou déco... France Bleu Bourgogne part à la rencontre de ces deux artistes !

Inspiration et souffle à l'Atelier George de Mont Saint Jean

Eve et Laurent nous ouvrent les portes de l'Atelier George ! Sur place, ces deux artisans dessinent, conçoivent et soufflent des objets uniques autour des luminaires, des arts de la table et du carrelage mural, tous façonnés par les techniques du verre en fusion, à la main. La visite guidée, c'est par ici !

Présentation de l'Atelier George à Mont Saint Jean Copier

Eve George devant la Suspension Solaire © Radio France - Caroline PAUL

Dans l'atelier, un espace travail à chaud et un espace travail à froid...

Travail à chaud : on y va étape par étape et au rythme du verre ! Copier

Travail à chaud sur l'une des sphères de la suspension solaire pour Laurent Fichot © Radio France - Caroline PAUL

Dernières finitions à froid pour parfaire les pièces uniques de l'Atelier George Copier

Quelques créations signées "Atelier George" © Radio France - Caroline PAUL

L'Atelier George participe au dispositif "Mondes Nouveaux" pour le Château de Bussy-Rabutin !

L'imagination et le savoir-faire d'Eve et de Laurent à voir bientôt au Château de Bussy-Rabutin ! Copier

Immortalisation des végétaux du jardin remarquable au cœur du verre, un projet qui prend forme... © Radio France - Caroline PAUL

L'Atelier George - La Comme à Mont-Saint-Jean - contact@atelier-george.fr