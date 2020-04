Istor Tangi hag ar merien 1/5

Tangi aime s'allonger dans le jardin et passer de longues heures à observer la vie des petites bêtes dans le gazon. Certains sont effrayés par les insectes, lui est plutôt curieux et intrigué par chacun d'entre eux. Il aime beaucoup les fourmis et peut entrer en communication avec elles....il suffit de bouger la tête et de faire "mmmm" en pensant à une phrase, évidemment avec des antennes se serait plus facile.

Il fait aujourd'hui la connaissance de Soazig, une fourmi un peu plus libre et espiègle que les autres.