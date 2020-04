Istor Tangi hag ar merien 3/5

La reine des fourmis est très inquiète ! Un grand danger les guette, la terrible reine des fourmis rouges va attaquer leur royaume, et ces fourmis sont bien plus nombreuses et belliqueuses.

Soazig va prendre la parole et proposer à sa reine d’en informer son ami Tangi.

Mais Tangi a 10 ans et c’est un petit garçon ! Comment le faire entrer dans la fourmilière pour aider ses amis !

Et s'il devenait tout petit petit !!! avec l’aide d’une sorcière et d’une boisson magique !