Istor Tangi hag ar merien 4/5

" Me a gar ar merien, se zo sur. Met laouen on o vezañ ur paotr bihan. Ha n'on ket sur e padin pell e korf ur verienenn, gant ar c'haled ma vez ho puhez." Tangi va-t-il accepter de devenir minuscule pour aider son amie Soazig la fourmi ? Un roman de Jakez Erwan Mouton chez Keit Vimp Bev.