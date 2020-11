Jacquou le Croquant bientôt le héros d’un jeu vidéo 100% périgourdin

Jacquou le Croquant, personnage tiré du roman social d’Eugène le Roy, publié en 1899, est un incontournable dans l’histoire et la culture en Dordogne. Cette figure locale a inspiré Cyril Girardeau, président de la scop HORRYA et graphiste illustrateur. Le jeu vidéo qu’il est en train de créer se pense dans un esprit d’aventure, mêlant énigmes, lutte sociale et se rapprochant le plus possible de la réalité historique de l’époque. Un jeu made in Dordogne qui fait rayonner la culture locale mais aussi tout un savoir-faire précieux.

Pour soutenir le projet, un financement participatif a été lancé via la plateforme Kiss Kiss Bank Bank.

En 3 jours, plus de 20% du budget nécessaire a déjà été atteint et vous aussi, vous pouvez encourager cette belle initiative de chez nous !