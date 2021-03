Jean Geiler de Kaysersberg et le chien de la cathédrale

Réécoutez Pierre Nuss vous parler d'un des plus grands prédicateurs de Strasbourg Copier

J’aimerais vous parler de Jean Geiler de Kaysersberg. Demain, cela fera 511 ans qu’il aura disparu. Théologien, prédicateur et écrivain, il n’est à pas né à Kaysersberg, il est né à Schaffhouse, pas celui près de Seltz, le village en Suisse. Mais, son père ayant été mortellement blessé par un ours (oui, première grosse info : imaginez qu’au XVe siècle, il y avait encore des ours dans le coin), il fut donc élevé par son arrière-grand-père en Haute-Alsace, à Kaysersberg; il y passa son enfance et sa jeunesse, et son nom est tiré de cette ville. En 1460, il entre à l'Université Albert Ludwig de Fribourg-en-Brisgau, en Autriche antérieure. Deuxième grosse info : l’Autriche arrivait jusqu’à Fribourg à l’époque. Finalement Jean accepta en 1478 un appel de la cathédrale de Strasbourg, où il ne cessa de prêcher jusqu'à peu de temps avant sa mort le 10 mars 1510. La belle chaire érigée juste pour lui en 1485 dans la nef de la cathédrale continue de témoigner de la popularité dont il jouissait comme prédicateur et les témoignages de Sébastien Brant, Beatus Rhenanus, Jean Reuchlin, Philippe Melanchthon montrent quelle grande influence a eue sa personne et son caractère. Presque. Ses sermons étaient incisifs, sans concession, ils abondaient en images pittoresques et il ne se basait pas uniquement sur la Bible ; on notait ses sermons pendant qu'il les prononçait et ils circulaient (quelquefois à son insu et sans son consentement), et ces textes ont autant influencé la pensée que la langue de l’époque. Vous avez peut-être déjà vu la statue d’un petit chien triste sur la chaire de Geiler de Kaysersberg dans la cathédrale. Le toucher vaudrait garantie de la réalisation d’un vœu, et le noircissement de la pierre témoigne de la popularité de cette pratique. On dit que l’animal est celui de Geiler lui-même, figé dans la pierre comme s’il venait écouter les sermons de son maître. C’est faux, pour le vœu, ça ne fonctionne pas ! Ne touchez pas ce chien, vous allez juste réussir à mettre en rogne les tailleurs de pierre de la cathédrale. Ça sent le game over pour ceux qui y toucheraient. Le petit chien triste est celui de saint Alexis, le seul qui avait reconnu son maître. Ce dernier est également figuré sur la magnifique chaire. Figure d’attention et de fidélité, ce chien fidèle incarne dans notre époque, sous une forme inattendue, la mémoire du célèbre prédicateur Jean Geiler de Kaysersberg, indissociablement liée à cette chaire magistrale.

