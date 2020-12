Jean Giono à Marseille - Blanche Serre-Ponçon - "Un automne en Pays de Fayence"

Giono, le voyageur dans la ville

Bénédicte Sire, comédienne et réalisatrice, propose de nombreuses "Balades urbaines" à Marseille : la ville vue par ses habitants. Ces deux samedis 26 décembre et 2 janvier, cette "baladrice", comme elle aime à se décrire, nous emmène sur les pas de Jean Giono. Comment cette figure de Manosque s'est-elle retrouvée à écrire sur Marseille ? Vous le saurez lors des deux prochaines balades en petit groupe, ce samedi 26 décembre à 14h30 et samedi prochain, le 2 janvier, à 10h. Et vous : que retenez-vous de l'œuvre et de la vie de Jean Giono ? Vous y êtes vous intéressé ? Racontez-nous VOTRE Jean Giono au 04.42.38.08.08.

Destination Blanche Serre-Ponçon

Que faites-vous lors de cette seconde semaine des vacances ? Que diriez-vous de profiter des joies de la montagne et de la neige, même sans remontées mécaniques ? L'une des destinations idéales dans notre région est au Nord des Alpes-de-Haute-Provence, autour de Seyne et Chabanon Selonnet, avec l'Office de Tourisme Blanche-Serre-Ponçon. Et vous : connaissez-vous cette destination ? Aimez-vous faire du ski de fond au Fanget ? Avez-vous vos habitudes à Montclar ou au Grand Puy ? Racontez-nous vos vacances à Blanche Serre-Ponçon au 04 42 38 08 08.

"Un automne en Pays de Fayence"

Un magnifique livre de photographies vient de paraître : "Un automne en Pays de Fayence". Les étonnants clichés de la photographe du National Geographic, Catherine Karnow, montrent la beauté des paysages sauvages, l'accueil des habitants et le charme des 9 villages perchés, sans oublier la mémoire du village abandonné de Brovès. Gilles Portaz signe les textes et il est notre invité vers 10h45. Et vous : quel est votre village perché du Pays de Fayence préféré ? Qu'aimez-vous y découvrir, pourquoi aimez-vous y flâner ? Racontez-nous aussi VOTRE pays de Fayence à vous au 04 42 38 08 08.

