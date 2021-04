Jean-Pierre Pernaut en Occitanie ce samedi

Diriger un journal tous les matins à 71 ans ça devenait un peu lourd. Je l'ai fait 7000 fois. Aujourd'hui je ne suis plus le fantôme du 13h, mais je donne encore mon avis de temps en temps. Jean-Pierre Pernaut.

Pour les courses automobiles, Jean-Pierre Pernaut venait parfois dans le Gers sur le circuit de Nogaro (32), ou passait par Toulouse pour descendre au Pas de la Case à l'occasion du Trophée Andros, mais la région Occitanie, il la connaît surtout à travers les reportages, souvent gourmands, de ses correspondants. Ce samedi, Pascal Michel, le régional de l'étape, installe les caméras d'LCI à Fanjeaux (11). A cette occasion, Jean-Pierre Pernaut est l'invité d'Alban Forlot dans "Côté Culture Comptez sur Nous" sur France Bleu Occitanie.

Clin d'oeil à l'aveyronnaise Marie-Sophie Lacarrau. Jean-Pierre Pernaut voit "très souvent" sa remplaçante. Elle a d'ailleurs passé 3 mois à ses côtés. Aujourd'hui, quand elle le sollicite, il donne encore ses conseils sur les sujets du 13h de TF1. Désormais chaque samedi, c'est sur LCI qu'il donne la parole aux français à 13h30.

Ma santé va bien, après les petites alertes liées à mon cancer il y a quelques années. J'ai entamé une nouvelle vie, un rythme différent. Le samedi, je suis sur LCI à 13h30 et on va faire 5 ou 6 Grands Reportages par an sur les richesses des régions le dimanche. Jean-Pierre Pernaut.