JEU - Gagnez une nuit XXL dans un hôtel de luxe chargé d'histoire au Château Saint Jean à Montluçon

Cette semaine, France Bleu Pays d'Auvergne et le Château Saint Jean Hôtel & Spa vous offrent la possibilité de passer une nuit XXL, comprenant un dîner pour deux au Bistrot Saint Jean, les petits déjeuners et l'accès au spa, au Château Saint Jean Hotel & Spa situé à Montluçon, dans le département de l'Allier. Pour jouer vous devez répondre correctement aux questions posées dans le formulaire ci-dessous. Vous avez jusqu'au dimanche 6 septembre midi pour valider votre participation.

Comment sera désigné le gagnant ?

Une sélection sera effectuée parmi tous les formulaires comportant les réponses correctes aux questions posées. Si vous êtes le gagnant ou la gagnante sélectionnée (e), par France Bleu Pays d’Auvergne, on vous appellera lundi à 8h20 en direct pour vous annoncer la bonne nouvelle. Pour gagner il faut impérativement répondre à cet appel.

Votre nuit XXL dans un hôtel de luxe chargé d'histoire

A quelques minutes de la ville fortifiée de Montluçon et jouxtant le parc Saint-Jean, vous pourrez voir apparaître les majestueuses tourelles du Château Saint-Jean. Le Château Saint-Jean était à l'origine une commanderie de templiers. Appelés «commanderie de Saint-Jean d'entre les Vignes », ces lieux étaient une étape importante sur la voie reliant la Vallée du Cher à l'ancienne Voie Romaine Bourges-Néris les Bains. Cette ancienne commanderie de Templiers a été le coup de cœur de ses nouveaux propriétaires Nicole et Jean-Claude Delion. Depuis 2016, ils se sont investis pour restaurer entièrement ces lieux chargés d'histoire.

Une des chambres du château Saint-Jean de Montluçon - Site du château Saint-Jean de Montluçon

A ce jour, le Château Saint-Jean, hôtel de luxe dont l'authenticité et l'élégance vous raviront, est l'un des plus beaux hôtels de luxe d'Auvergne. L'hôtel & spa ***** propose 19 chambres et suites offrant une vue sublime sur le parc Saint-Jean et son étang.

Durant votre séjour, vous dînerez à la table bistronomique du Bistrot Saint-Jean, avec son immense verrière donnant une vue imprenable sur le parc Saint-Jean.

Le bistrot Saint-Jean - Site du château Saint-Jean de Montluçon

Vous profiterez aussi de l'accès au SPA. L'espace bien être se compose d'un hammam, d'une douche sensorielle, d'un bain à remous Jacuzzi®, intégré dans la piscine.