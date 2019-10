Jeu traditionnel : savez-vous jouer au jeu de palets ?

Connaissez-vous le jeu de palets ? Y avez-vous déjà joué ? Si on le rapproche souvent au jeu de la pétanque, découvrez son histoire, ses règles et ses bonnes pratiques. Un jeu à partager en famille mais également entre amis ou en compétition.

Nantes, France

On situe l'origine du jeu de palets au Moyen Âge et son développement très vraisemblablement durant les temps modernes. En France, il est décompté plus d'une dizaine de types et modes de pratiques différentes. On trouvera par exemple, le palet Gascon (32), le palet des Gatines (79), le palet de Fontenay (85), le palet Angevin (49) et même le Napoléon.

Mais c'est dans l'Ouest de la France que le jeu de palet a connu son essor le plus important. Les différentes pratiques se répartissent selon les régions, ainsi en Bretagne le palet se joue sur terre ou sur planches en bois, en Vendée sa pratique sera sur des plaques en plomb avec des palets de fonte ou de laiton. Ces palets ont remplacé les anciennes pièces de monnaie d'argent démonétisées.

Un jeu qui se structure peu à peu

Le jeu de palets a vu la naissance de la Fédération Française des Jeux de Palets (FFJP) créée par les premières associations existantes le 17 avril 1987. Le jeu de palets devient dès lors un sport réglementé par des règles officielles et en 2000 la fédération, avec l'essor sportif et médiatique du jeu, décide de se rattacher à la Fédération Nationale du Sport en Milieu Rural (FNSMR).

Les règles du jeu de palets

La règle principale est très simple. Le palétiste, nom donné à un joueur de palets, doit approcher son palet au plus près du maître, l'équivalent du petit à la pétanque, qui se trouve dans un cercle pour le jeu de palets sur terre et sur la plaque pour le jeu de palets sur plaques en bois ou le jeu de palets sur plaque plomb. Deux impératifs à cela : la distance entre la plaque ou le cercle et le joueur est à respecter et le palet ne doit pas toucher le sol en dehors du cercle ou de la plaque avant de retomber.

Une partie se joue en 11 ou 13 points, avec 2 ou 4 palets, en individuel ou en équipe selon le type de jeu engagé. Vous pouvez retrouver l'intégralité des règles de jeu sur : le-palet.com/les-regles-du-jeu-regles-generales/

jeu traditionnel : jeu de palets sur terre © Radio France - P Cléro

Le jeu de palets n'est pas la pétanque

Bien que le jeu de palets s'en rapproche énormément dans sa pratique, il est joué non pas avec des boules sphériques, mais avec des palets galbés, numérotés ou marqués d'un signe distinctif. Ils ont comme caractéristiques techniques un diamètre maximum de 54 mm, une épaisseur de 6 mm (+- 1 mm) et un poids de 100 grammes.

jeu traditionnel : jeu de palets / Palet Club Rezéen © Radio France - P Cléro

Le jeu de palets vous intéresse ?

Il y a certainement une association proche de chez vous auprès de laquelle vous pouvez adhérer et débuter la pratique du jeu de palets. Sur la commune de Rezé (44), par exemple, l'association du Palet Club Rezéen organise des entraînements les mercredis et vendredis en fin de journée et bien-sûr des tournois au gymnase du Chêne Creux ou au boulodrome de la Robinière.

Vous pouvez retrouver toutes les informations nécessaires et pratiques sur leurs sites internet : lepaletclubrezeen.blogspot.com/ ou consulter le site officiel du jeu de palets : le-palet.com

Des infos à découvrir également sur les sites de la Fédération Nationale du Sport en Milieu Rural : fnsmr.org et du Comité Départemental du Sport en Milieu Rural : cdsmr85.com