Jiao Liu, l'interculturalité incarnée

La rencontre avec nos limousins du bout du monde est l’occasion de redécouvrir notre territoire sous un autre angle mais aussi de découvrir des pays racontés directement par ceux qui en sont originaires.

Celui de notre invitée, c'est la Chine.

Pays tellement éloigné de ceux que nous connaissons, nous, européens.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : plus d’un milliard d’habitants dont six agglomérations de plus de dix millions.

Justement la ville natale de Jiao Liu est l’un d’elles. Direction, Chongquing avec notre limousine du bout du monde.

Découvrir la France, seule, quand on a une petite vingtaine d’années, est une source de stress importante. Un stress qui n’est sans doute pas étranger aux mésaventures de Jiao Liu.

Avant de venir suivre ses études en France, Jiao s’était bien préparée. Cours de littérature, de culture, de langue : elle en savait sans doute plus que nombre d’entre nous sur notre pays. Mais entre la théorie et la pratique, on va l’entendre, il y a parfois un écart, pour ne pas dire un "grand écart" ...

Si je vous dis « porcelaine », vous pensez « limoges » ? Et bien, après avoir écouté Jiao, vous ferez aussi rimer « porcelaine » avec « Chine »..si, si,si,..

Pour conclure, Jiao, nous donne son ressenti sur la façon dont sont perçus ses compatriotes dans notre pays. Elle apporte ses éclaircissements sur le bien-fondé de ces a priori.

France Bleu Limousin espère que vous avez passé un agréable voyage en compagnie de Jiao Liu.

Pour en savoir plus....

Et si vous partiez à la découverte de Chingqong, surnommée aussi "la ville-montagne" ?