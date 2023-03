Joigny, une cité de caractère aux quartiers attachants.

La ville de Joigny, qui appartient aux réseaux « Villes et pays d’art et d’histoire » et « Plus Beaux Détours de France » possède 19 monuments classés, présente plusieurs quartiers qui ont chacun leur histoire et leurs particularités : Saint Jean, Saint André, Saint Thibault, La Madeleine …

Joigny, une ville attractive et accueillante

Le quartier Saint André

Situé dans le centre historique de Joigny, le quartier saint André est l'ancien quartier des vignerons. Il abrite de nombreux monuments historiques dont l'église Saint André construite du XIVe au XVIe siècle.

Carole Burban, sculpteur de papier

Installée dans le quartier Saint André de Joigny, Carole Burban est artiste plasticienne. Elle crée des sculptures et du mobilier en pâte à papier incrustée de pierre.

La Frênette Achille

« La Frênette Achille » est une boisson 100% naturelle, pétillante, fraîche et vegan, issus d'une tradition paysanne et fabriquée à base de feuille de chêne.

A Joigny Alain Mandel renoue avec cette tradition et produit « La frênette Achille », celle qu'on appelait autrefois « La boisson des moissonneurs »

Les maisons à pans de bois

Les maisons à pans de bois de Joigny ont été construites après l'incendie qui ravagea Joigny en 1530.

« La boutique des saveurs »

Située rue Cortel à Joigny, « La boutique des saveurs » est une épicerie fine où Catherine et Emmanuel Poichot vous propose de nombreux produits locaux.

Vous y trouverez également des thés et des cafés. Des cafés qu'ils torréfient dans leur boutique, une torréfaction lente à basse température.