Jouez sur Instagram avec Cédric Frémi et Romain Borelli

Tous les matins sur Instagram, jouez en story avec les plus belles photos de Provence. Et trois fois par semaine, Romain Borelli vous lance un défi !

L'équipe de France Bleu Provence est très active sur Facebook, et de plus en plus sur Instagram ! Abonnez-vous au compte Instagram de France Bleu Provence et partagez vos plus belles photos de Provence. Elles sont publiées chaque matin et mises en valeur en story à travers un quiz. Cédric Frémi a retrouvé tous les quiz-photos depuis le début du confinement et a décidé de mettre au défi Romain Borelli. Saurez-vous réaliser un meilleur score que Romain ? Prêtez-vous aussi au jeu !

- Rejoignez-nous sur Instagram !