Journée internationale des archives à Toulouse

Gaëlle Mignot, archiviste nous ouvre les portes de l'ancien réservoir d'eau de Périole près du quartier Bonnefoy de Toulouse, 2 rue des archives. Travail de l'ombre et contrôle des conditions de conservation de ces documents uniques pour cette passionnée minutieuse. Devant les boîtes au PH neutre, nous tournons des pages d'histoire toulousaine.

Tous les documents les plus importants des services de la mairie de Toulouse et de Toulouse Métropole sont stockés ici. 85% de la production initiale est détruite. Les manuscrits sont désormais consultables en ligne.

Toulousains et touristes, curieux de connaître le patrimoine emblématique de Toulouse ? Grâce à une carte interactive, vous pouvez apprécier les essentiels, observer Toulouse vue du ciel, suivre des parcours, déceler les édifices et objets remarquables autour de vous... Laissez-vous conter la ville et bonne navigation sur UrbanHist.