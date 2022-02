Journée spéciale Générations Agriculteurs en Moselle, avec France Bleu Lorraine

France Bleu Lorraine traitera, sous un angle dynamique, ce qui fait la modernité de l’agriculture, au sens large, et le quotidien de nos agriculteurs.

Journée spéciale « Générations Agriculteurs » sur France Bleu, le vendredi 25 février, à quelques heures de l'ouverture du Salon International de l'Agriculture, qui fait son grand retour après une année blanche en raison de la crise sanitaire.

Des invités, des témoignages forts, des émissions spéciales sont à retrouver toute la journée ! Dès 6h, France Bleu Lorraine en direct de l’exploitation d’Albéric Lorain, à Charly Oradour (éleveur de vaches laitières et producteur de fromage/yaourt).

La parole aux agricultrices et agriculteurs des exploitations traditionnelles aux plus connectées, des grandes exploitations aux plus petites, zoom également sur des nouvelles initiatives nées de la crise sanitaire.

