Journées de l'archéologie : Olbia à Hyères et les fours à chaux à Marseille

A l'occasion des Journées Européennes de l'Archéologie (du 18 au 20 juin), France Bleu Provence vous fait découvrir deux sites majeurs de notre région.

Le site archéologique d'Olbia à Hyères

Au Sud de la commune de Hyères, non loin de la route du sel et du double-tombolo de la presqu'île de Giens, se trouve l'unique témoin d'un réseau de colonies-forteresses grecques fondées par Marseille dès le IVe s. av. J.-C. Le site d'Olbia est remarquablement conservé dans l'intégralité de son plan : fortifications, rues aménagées avec trottoirs et égouts, maisons, thermes, boutiques... Ces vestiges sont à découvrir gratuitement ce dimanche (jusqu'à midi, et de 14h à 17h30).

Les fours à chaux du Vallon des Tuves à Marseille

Des fours à chaux sont visibles tout au Nord de Marseille, au Vallon des Tuves, à la Savine (quartier Borel). C'est grâce à eux que le calcaire était transformé en chaux, une matière nécessaire dans la construction. Quand et comment ont-ils été construits ? Comment fonctionnaient-ils ? A quoi servaient-ils ? Nous allons interrompre en direct la visite guidée qui a lieu ce dimanche de 10h à 13h pour en savoir plus...