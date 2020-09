Journées du patrimoine : à Laval, une nouvelle exposition au musée du château

Les 37èmes journées du patrimoine se poursuivent ce dimanche. A Laval, c'est notamment l'occasion de redécouvrir le musée d'art naïf et d'arts singuliers avec sa nouvelle exposition "Ogres et croque-mitaines".

Des journées du patrimoine pas comme les autres. Au musée des d'art naïf et d'arts singuliers, on attend beaucoup de ce weekend : à la fois pour ramener un public éloigné du musée depuis le début de la crise sanitaire, mais aussi pour lancer l'exposition "Ogres et croque-mitaines" prévue à l'origine en mars.

Pour s'adapter aux nouvelles contraintes sanitaires, la visite se fait uniquement sur réservation, avec une jauge limitée par heure. Avec l'animation "Mignons à croquer", le musée s'inscrit totalement dans l'esprit des journées du patrimoine selon Cyrielle Langlais, responsable du service des publics :

On a voulu créer une animation ludique et familiale, dans une logique de sensibilisation des visiteurs à l'art

A travers un jeu de piste, les groupes de parents et enfants sont amenés à découvrir des détails précis sur les oeuvres, leur matière, leur composition, leur histoire. Les joueurs victorieux peuvent alors accéder à la nouvelle exposition sur les ogres.

Alexandra est éducatrice dans un foyer. Pour elle, ces journées du patrimoine sont l'occasion d'initier les jeunes qu'elle encadre à l'art : "Avec cette animation, on travaille aussi sur la cohésion de groupe." Parmi ces jeunes, il y a Océane. Même si elle ne croit pas qu'un ogre va la dévorer, elle suit l'animation avec passion : "Je veux qu'on soit les premiers à finir le jeu de piste. Le musée c'est génial !"

Laurence est, elle, une habituée. Mais pour les journées du patrimoine, elle a voulu faire découvrir ce musée à son fils et son petit fils.

La découverte inter-générationnelle des oeuvres du musée © Radio France - Pauline Josse

L'animation "Mignons à croquer" sera également à retrouver pendant les vacances de la Toussaint.