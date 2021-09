JOURNÉES DU PATRIMOINE - Dans les coulisses de l'Elysée

Lieu de pouvoir et de fascination, il est un des lieux les plus plébiscités, chaque année, par les Français pendant les journées du patrimoine.

Voilà une idée de visite pour ces nouvelles journées du patrimoine ! Et si nous allions redécouvrir le palais de l'Élysée ? C'est ce qu'a pu faire Murielle Giordan pour France Bleu Paris pour Accès Privé. Aux côtés de Jean Salomon, directeur des ressources et de la modernisation, Murielle nous emmène dans une vraie visite guidée, dans les coulisses de ce lieu de pouvoir et de fascination.

Dans les coulisses de l'Élysée avec Murielle Giordan Copier

Au Palais de l'Élysée, c'est avant tout l'intendance qui fascine. "L'Elysée, c'est en quelque sorte le plus grand showroom de France", explique Jean Salomon, directeur des ressources et de la modernisation.

Ici, on vise l'excellence

L'Élysée est célèbre aussi pour ses salons prestigieux qui regorgent d'anecdotes historiques, notamment le Salon d'argent où Napoléon 1er a signé son abdication après la défaite de Waterloo en 1815. Une copie y est d'ailleurs exposée. C’est dans ce salon aussi que Félix Faure est décédé aux côtés de sa maitresse.

Dans ce reportage, vous découvrirez aussi l'argenterie, avec notamment un prestigieux service de la Manufacture de Sèvres, qu'il ne faut surtout pas casser ni fêler, les souterrains qui font des centaines de mètres qui abritent des salles d'entraînement, un atelier fleurs ou encore les cuisines de l'Élysée.

Près de 900 employés à l'Élysée œuvrent pour l'excellence de la France

Argentiers, chauffagistes, cuisiniers, ébénistes, électriciens, hommes et femmes de ménage, fleuristes, jardiniers, horlogers, huissiers, lingères... Environ 900 employés travaillent à l'Elysée, dont les enfants peuvent être gardés à la crèche. Il y a bien sûr les gardes républicains, omniprésents dans ce palais.

Didier Cozlin, qui veille à la sécurité du président, explique que la garde Républicaine assure les honneurs et la sécurité lors de visites officielles ou de déplacements présidentiels dans les différentes résidences présidentielles : Marly, Rambouillet, Marigny ou Brégançon. Les gardes peuvent intervenir à tous moments pour protéger le président ou ses hôtes, même en grande tenue de service.

C'est là que sont composés les bouquets de l'Elysée © Radio France - Murielle Giordan

Murielle vous invite également à découvrir Marianne, la responsable de l'atelier fleurs qui nous a ouvert les portes de l'atelier où sont composés les bouquets destinés aux plus gros évènements comme les dîners d'Etat ou les commémorations.

L'argenterie de l'Elysée © Radio France - Murielle Giordan

Sylvain Pomart, argentier à l'Elysée, nous a ouvert les coffres qui abritent les plus beaux services de l'Elysée, les couverts en argent... Une vaisselle à manier avec précaution. Les milliers de couverts sont tous lavés à la main par une équipé dédiée.