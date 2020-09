Journées du patrimoine: découvrez la cave des terres des Templiers à Banyuls

C'est une opportunité rare de découvrir les secrets de la vinification des vins de Banyuls: "la cave souterraine des terres des Templiers ", située sur la route du Mas Reig participe pour la troisième année à ces journées du patrimoine.

Une cave construite au XIIIeme siècle

Au retour des croisades, des Templiers se sont installés sur le territoire de Banyuls et Collioure et reprennent des vignobles laissés à l'abandon. Ce sont ces moines soldats qui importent de nouvelles techniques de vinification et développent une culture en terrasse via un réseau totalisant prés de 6000 kms de murettes ! Une commanderie ( monastère bâti essentiellement grâce à des dons) est fondée à Banyuls, ainsi qu'une cave semi-enterrée creusée horizontalement dans la colline.

_"Les templiers étaient très ingénieux: nous avons trouvé dans nos vignes des canalisations en argile formant tout un réseau enterré qui converge vers la cave. A l'époque le raisin était directement pressé sur place, et ces canalisations servaient à acheminer le jus vers les celliers" _précise Pierre Perez, l'un des guides de la cave.

Les plus anciens millésimes datent de 1936 © Radio France - Tanguy Bocconi

Le Banyuls, un vin unique

Dés l'entrée de la cave, de longues rangées de fûts de chêne de 600 litres aux couvercles rouges vifs sont alignées sous un soleil de plomb ... en été la température du contenu peut monter jusqu'à 50 degrés! En hiver au contraire, sous le vent et la pluie, la température du vin en tonneau descend à 5 ou 10 degrés... pas l'idéal a priori pour la conservation ! Pourtant c'est justement ce qui fait toute l'originalité des vins de Banyuls précise Pierre Perez: "Grâce à la qualité du raisin, à son taux de sucre et son taux d'alcool, variant de 16 à 18%, le Banyuls peut supporter ces grands écarts de température qui vont bonifier le vin et lui permettre de développer toute la puissance de ses arômes et des notes de figue, de pruneau de cacao ... qui vont se magnifier au fil des années !"

La variété des fûts de chêne permet de procéder à des assemblages complexes © Radio France - Tanguy Bocconi

Après trois années en extérieur, les fûts sont ensuite transférés dans la cave voûtée aux parois noircies par l'évaporation du vin, où seront réalisés les divers assemblages . Clou de la visite la dernière alcôve abrite les plus grands crus de la cave dont certaines bouteilles datant de 1936 ! Si celles-cis ne sont pas commercialisées, certains millésimes des années 1950 se négocient a plus de 1.000 euros la bouteille...

Si vous souhaitez visiter cette cave souterraine de Terres des templiers, rendez-vous toutes les heures de 10h à 12h puis de 14h à 19h ce dimanche. Plus d'informations au 04 68 98 36 92.