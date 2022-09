Journées du Patrimoine en Haute-Saône : une plongée à l'époque médiévale avec la visite du château d'Oricourt

C'est le week-end pour faire le tour des plus beaux monuments de Franche-Comté avec les journées européennes du patrimoine. Des centaines de lieux sont à voir ou peut-être a redécouvrir, comme le château fortifié d'Oricourt qui surplombe la plaine de Lure depuis le XIIe siècle.

Une visite qui vous offrira une plongée à l'époque médiévale. L'endroit a vu passé des illustres propriétaires à l'instar de Nicolas Rolin, chancelier de Bourgogne et fondateur des célèbres Hospices de Beaune. Classé monument historique, ce château est l'un des mieux conservés de la région. Une conservation qu'il doit notamment à son gardien passionné, Jean-Pierre Cornevaux qui le restaure depuis 1969 avec l'aide de sa femme Colette. "J'y suis quasiment né. Mes parents étaient paysans et en partie propriétaire des lieux. Très tôt, je n'ai eu qu'une seule obsession, c'est de sauver ce lieu. D'ailleurs à 15 ans, j'organisais déjà les premiers chantiers de jeunes sur le site. Je suis maintenant guide conférencier pour accueillir au mieux les visiteurs. J'ai fait de dessins d'architecture. Le Château a toujours été au centre de ses précautions. Montrer les lieux, c'est vraiment du bonheur", assure le propriétaire.

Jean-Pierre Cornevaux, propriétaire du château d'Oricourt. © Radio France - Virginie Vandeville

Jean-Pierre Cornevaux organise ainsi trois visites guidées dans la journée de samedi et de dimanche. "Je ne veux pas d'audio guide. Il y a aussi la visite libre, mais je réponds à toutes les questions s'il y en a", précise-t-il. Le château d'Olicourt est donc ouvert tout ce weekend de 10 h à midi et de 14 h à 19 h avec un tarif unique de 4 euros. C'est gratuit pour les moins de 15 ans.

Une visite qui vous permettra de découvrir le pigeonnier, l'un des plus grands de la région, mais aussi le four seigneurial ou encore le puits profond de plus de 22 mètres de profondeur autour duquel sont disposés des boulets de catapultes dont un fait plus de 150 kilos et "considéré comme le plus gros trouvé en France". Et puis pour ceux qui sont déjà venus il y a quelques années, la chapelle est ouverte au public. Les travaux de restauration se sont achevés en 2020. On peut notamment y découvrir une voûte en bois.